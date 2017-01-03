Samsung Galaxy S7 è stato il migliore del 2016?

La nuova settimana è ormai iniziata da qualche giorno, e, con essa, anche il nuovo anno. Nel cogliere nuovamente l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri per questo 2017 appena iniziato, vogliamo tornare ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, due smartphone che hanno catalizzato le nostre attenzioni in maniera particolare nel corso degli ultimi mesi.
Il motivo, d’altronde, è ovvio. Il Samsung Galaxy S7, insieme alla potente variante Edge, ha a dir poco dominato il mercato internazionale della telefonia mobile nel 2016
, e nelle prossime settimane, quando manca ancora un po’ di tempo alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8
, saranno ancora protagonisti, grazie all’approdo del tanto atteso sistema operativo di Android Nougat 7.
I certificati di stima per il Samsung Galaxy S7 d’altronde sono molteplici e provengono non solamente dai canali ufficiali, ma anche da quelli “amatoriali”. Sono stati numerosi, a questo proposito, i video diffusi su YouTube
relativamente ai due device di top gamma prodotti da Samsung, ed uno in particolare, vale a dire SuperSaf TV
(molto autorevole per quel che concerne il settore della telefonia mobile), li ha eletti come i migliori del 2016.
Vi lasciamo il video in questione poco sotto, dove potrete prendere in esame le scelte per la top 5 finale
. Nella quale, tra le altre cose, a sorpresa troviamo anche l’ormai defunto Samsung Galaxy Note 7
. Il phablet del colosso asiatico, infatti, pur essendo stato ritirato dal mercato a causa delle gravissime problematiche che conosciamo ormai a menadito (le pericolosissime batterie esplosive), avrebbe avuto una scheda tecnica da antologia, capace di garantire una serie di prestazioni a dir poco straordinarie.
E voi? Siete d’accordo con quanto sostenuto da SuperSaf TV? Il Samsung Galaxy S7 ed il Galaxy S7 Edge, secondo voi, sono stati davvero i migliori smartphone del 2016 appena trascorso? Fateci sapere la vostra, se vi va!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=DMYMO0NPNS0[/embed]