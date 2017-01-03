Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S7 è stato il migliore del 2016?

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La nuova settimana è ormai iniziata da qualche giorno, e, con essa, anche il nuovo anno. Nel cogliere nuovamente l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri per questo 2017 appena iniziato, vogliamo tornare ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, due smartphone che hanno catalizzato le nostre attenzioni in maniera particolare nel corso degli ultimi mesi. Il motivo, d’altronde, è ovvio. Il Samsung Galaxy S7, insieme alla potente variante Edge, ha a dir poco dominato il mercato internazionale della telefonia mobile nel 2016, e nelle prossime settimane, quando manca ancora un po’ di tempo alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, saranno ancora protagonisti, grazie all’approdo del tanto atteso sistema operativo di Android Nougat 7. I certificati di stima per il Samsung Galaxy S7 d’altronde sono molteplici e provengono non solamente dai canali ufficiali, ma anche da quelli “amatoriali”. Sono stati numerosi, a questo proposito, i video diffusi su YouTube relativamente ai due device di top gamma prodotti da Samsung, ed uno in particolare, vale a dire SuperSaf TV (molto autorevole per quel che concerne il settore della telefonia mobile), li ha eletti come i migliori del 2016. Vi lasciamo il video in questione poco sotto, dove potrete prendere in esame le scelte per la top 5 finale. Nella quale, tra le altre cose, a sorpresa troviamo anche l’ormai defunto Samsung Galaxy Note 7. Il phablet del colosso asiatico, infatti, pur essendo stato ritirato dal mercato a causa delle gravissime problematiche che conosciamo ormai a menadito (le pericolosissime batterie esplosive), avrebbe avuto una scheda tecnica da antologia, capace di garantire una serie di prestazioni a dir poco straordinarie. E voi? Siete d’accordo con quanto sostenuto da SuperSaf TV? Il Samsung Galaxy S7 ed il Galaxy S7 Edge, secondo voi, sono stati davvero i migliori smartphone del 2016 appena trascorso? Fateci sapere la vostra, se vi va! [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=DMYMO0NPNS0[/embed]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Si rompe la fotocamera di Samsung Galaxy S7?

Articolo Successivo

Ecco i prezzi dei nuovi Samsung Galaxy A

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

22/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

Samsung Galaxy S7 riceve patch settembre

17/10/2019

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

28/08/2019