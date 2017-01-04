Caricamento...

Samsung Galaxy S8 avrà auricolari wireless?

04/01/2017

Il nuovo mese, e il nuovo anno con esso, è finalmente iniziato. Il 2017, come sappiamo fin troppo bene, potrebbe essere a dir poco fondamentale per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Oltre all’arrivo del tanto atteso sistema operativo di Android Nougat 7, infatti, in questo anno il gigante asiatico proporrà finalmente il nuovo top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 newsGià da diverso tempo si parla con una certa impazienza del Samsung Galaxy S8, uno smartphone destinato a cancellare il clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. Le sorprese che riserverà questo device dovrebbero essere molteplici, e da poche ore si parla perfino della possibilità che esso vanti, come accessorio esclusivo, delle auricolari senza fili. Analogamente a quanto ha fatto Apple con le AirPods, infatti, anche Samsung potrebbe fare la stessa cosa sul suo prossimo dispositivo dalle elevate prestazioni. Un terminale, insomma, in grado di supportare delle auricolari wireless, dicendo così addio ai fastidiosi fili che molto spesso finiscono solo per ingarbugliarsi, nella propria tasca o nella propria borsa. Non è ancora ben chiaro come funzionerebbero queste auricolari senza fili sul Samsung Galaxy S8, ma l’indiscrezione è pienamente compatibile con l’obiettivo che il colosso coreano si era prefissato tempo fa, ossia eliminare l’ormai obsoleto jack da 3,5 mm dai propri apparecchi. Quando ne sapremo di più, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati.

