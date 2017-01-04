Tre varianti per il Samsung Galaxy S8?

E torniamo ancora una volta, in questo freddo mercoledì invernale di inizio gennaio, a discutere di quello che, nel corso di queste ultime settimane, si è prepotentemente affermato come uno dei nostri argomenti di discussione preferiti. Come certamente avrete intuito, ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma prodotto dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Come accaduto più volte di recente, infatti, anche oggi abbiamo diverse notizie succose da fornirvi, relativamente a questo importante dispositivo che sbarcherà ufficialmente solo tra qualche mese. Il Samsung Galaxy S8 è senza ombra di dubbio uno degli smartphone più attesi di questo 2017 che è appena iniziato. Un po’ perché rappresenta la risposta concreta di Samsung al catastrofico Samsung Galaxy Note 7, un po’ perché è il successore del Samsung Galaxy S7 (che invece sul mercato si è comportato divinamente), il dispositivo telefonico dalle elevate prestazioni di ottava generazione promette faville e colpi di scena. Non a sproposito, da questo punto di vista, sono parecchi i rumors che, già da diverse settimane a questa parte, lo stanno riguardando. E in tal senso, è molto interessante constatare come, secondo alcuni esperti e addetti ai lavori, il Samsung Galaxy S8 potrebbe uscire in ben tre varianti diverse. Al di là delle dimensioni dello schermo, la vera differenza potrebbe caratterizzarsi nei processori. Il chip Exynos 8895, infatti, che dovrebbe animare i vari modelli del device, potrebbe essere costruito in maniere differenti a seconda delle esigenze e delle potenzialità. Una variante del Samsung Galaxy S8, infatti, a quanto sembra dovrebbe essere dotata del processore Exynos 8895M, mentre l’altra del processore Exynos 8895V, con delle leggere (ma comunque percettibili) differenze in quanto a prestazioni. Un terzo modello, infine, potrebbe essere dotato del nuovo modem Shannon 359, realizzato appositamente per il solo mercato statunitense (e, quindi, rimarrebbe appannaggio esclusivamente del continente americano).