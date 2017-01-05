Grande fotocamera per il Samsung Galaxy S8?

Come avrete certamente intuito, le giornate di questa prima settimana del mese di gennaio, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, sono particolarmente caratterizzate dalle notizie e dalle indiscrezioni relative al prossimo device di top gamma dell’azienda asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy S8. D’altronde, quando siamo arrivati ormai al mese di gennaio, non dovrebbe mancare poi troppo tempo alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, che, con ogni probabilità, avverrà alla fine del mese di febbraio. Poco meno di due mesi, dunque, nei quali lasciar spazio a rumors e informazioni tra le più disparate, e concernenti ogni aspetto di questo attesissimo smartphone. Nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo parlato dei papabili processori del Samsung Galaxy S8, o ancora della possibilità che esso supporti delle nuove auricolari senza fili. Oggi, invece, torniamo a discutere della fotocamera posteriore, uno degli aspetti sicuramente più chiacchierati e sui quali è maggiormente concentrata l’attenzione degli esperti e degli addetti ai lavori. A quanto sembra, infatti, il Samsung Galaxy S8 potrebbe presentare una fotocamera ulteriormente evoluta, rispetto a quella già stupefacente montata sul Samsung Galaxy S7. Mantenendo sempre lo stesso numero di megapixel, ossia 12, Samsung dovrebbe essere in grado di garantire di scattare fotografie con pixel ancora più grandi e precisi, e, di conseguenza, in grado di catturare ancora più luce anche in situazioni di scarsità della luce stessa. Un segno di continuità col già citato Samsung Galaxy S7 insomma, che già di suo era stato capace di vantare, fin dal mese di marzo del 2016, una fotocamera a dir poco rivoluzionaria, e che finalmente poneva fine alla dissennata rincorsa ai megapixel (a dir poco inutili, su terminali che in fin dei conti sono innanzitutto degli apparecchi telefonici). Insomma, per il momento vaghiamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma quando ne sapremo di più non mancheremo di fornirvi i vari aggiornamenti.