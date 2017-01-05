Nuovo video render per Samsung Galaxy S8!

Da qualche giorno a questa parte, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, stiamo concentrando le nostre attenzioni in particolar modo sul prossimo device di top gamma della compagnia asiatica, vale a dire il Samsung Galaxy S8
. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, in quanto lo smartphone di ottava generazione del gigante coreano è davvero uno fra i più attesi degli ultimi anni, se non addirittura di sempre.
Questo perché il Samsung Galaxy S8, oltre a succedere a un dispositivo di grande successo come il Samsung Galaxy S7
, ha anche l’arduo compito di tamponare la voragine causata dal clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, ritirato dal mercato a causa del grave problema delle batterie esplosive.
Già da diversi mesi, dunque, ci si chiede come potrebbe essere questo Samsung Galaxy S8, ed il 2017 che è appena iniziato fugherà finalmente ogni dubbio. Dal nostro canto, a tal proposito, vogliamo oggi mostrarvi un nuovo video render
, chiaramente realizzato sempre in maniera del tutto naturale, che mostrerà quelle che potrebbero essere alcune delle caratteristiche
del nuovo smartphone di top gamma targato Samsung.
Dalla S Pen, che potrebbe venire ereditata dal Samsung Galaxy S8, fino alla possibilità (comunque remota) che esso sia dotato di un display pieghevole, al probabilissimo schermo all touch. Godetevelo, e fateci sapere che cosa ne pensate.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=qYaR4qBHjo0[/embed]