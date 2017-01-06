Samsung Galaxy S8, niente doppia fotocamera?

Il mese di gennaio di questo 2017 che è appena iniziato, si sta rivelando, per quanto concerne lo sterminato microcosmo dei device prodotti dalla nota azienda tecnologica coreana Samsung, estremamente prolifico ed interessante. In particolare, come certamente avrete notato se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi, a far parlare di sé nel corso degli ultimissimi giorni è stato solo ed esclusivamente il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del gigante asiatico. Il Samsung Galaxy S8, chiamato all’arduo compito di ripristinare l’immagine in frantumi di Samsung (disastro causato dal tracollo del famigerato Samsung Galaxy Note 7), potrebbe vantare alcune peculiarità davvero sensazionali. Alcune indiscrezioni, che anche noi stessi abbiamo riportato nelle scorse settimane per dovere di cronaca, paiono davvero poco plausibili, se non altro perché ormai i tempi sono piuttosto ristretti. Difficile, dunque, vedere sul nuovo device di top gamma cose come il tanto chiacchierato display pieghevole, ad esempio. Ma in queste ore, in cui riceviamo conferme e rumors piuttosto incoraggianti, serpeggia con un certo pessimismo anche una smentita abbastanza forte sulla fotocamera del Samsung Galaxy S8. Nello specifico, stando a quanto sostengono diversi addetti ai lavori, difficilmente lo smartphone avrà dalla sua la tanto chiacchierata doppia fotocamera, come si era invece paventato inizialmente. Una delle peculiarità di cui, diversi mesi fa, si era piuttosto certi che avrebbe avuto il Samsung Galaxy S8, era proprio la dual camera. Un po’ anche per animare ulteriormente l’ormai storica rivalità con Apple, che invece sul nuovo iPhone 7 aveva deciso di implementare tale caratteristica. Il Samsung Galaxy S8 dovrebbe comunque vantare una fotocamera posteriore a dir poco straordinaria, ma è inutile ribadire che, anche in termini di marketing, una doppia fotocamera avrebbe fatto molto più scalpore. Non tutto è perduto, tuttavia: la variante Plus (se mai ci sarà davvero) del dispositivo Samsung di top gamma di ottava generazione potrebbe ancora supportare la doppia fotocamera. Come si dice in questi casi: chi vivrà, vedrà.