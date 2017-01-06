Caricamento...

Ufficiali i nuovi Samsung Galaxy A 2017

06/01/2017

L’ora è finalmente giunta. Mancano ancora diverse settimane, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, uno dei più attesi smartphone di questo nuovo anno appena iniziato. Tuttavia, il colosso asiatico ha già ufficializzato i tre nuovi device appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A, vale a dire il Galaxy A3, il Galaxy A5 ed il Galaxy A7 nelle revisioni del 2017. Samsung Galaxy A7La notizia era nell’aria davvero da parecchio tempo, e anche noi, nei nostri precedenti appuntamenti, vi avevamo svelato le più importanti informazioni relativamente ai nuovi dispositivi della linea Samsung Galaxy A. Tra smentite e conferme, andiamo dunque a scoprire come saranno questi device. Il Samsung Galaxy A3 2017 chiaramente è il più economico ed il meno performante dell’intero lotto. Tuttavia, è capace di vantare una serie di caratteristiche davvero molto interessanti: la RAM da 2 GB innanzitutto, ma anche un discreto processore octa-core a 1,6 GHz. Il display è da 4,7 pollici con risoluzione in HD, mentre lo storage interno, da 16 GB, può essere ampliato tramite l’utilizzo di una micro SD. Fotocamera posteriore da 13 megapixel, contro gli 8 megapixel di quella anteriore. Per quanto riguarda il sistema operativo si parte con Android Marshmallow 6.0.1, mentre la batteria è da 2350 mAh. Un po’ meglio il Samsung Galaxy A5 2017, che porta in dote un processore octa-core a 1,9 GHz coadiuvato da una RAM da 3 GB. Il display, da 5,2 pollici, è in Full HD, e lo storage interno, da 32 GB, può essere espanso grazie ad una scheda Micro SD. Ottime le fotocamere, da 16 megapixel sia posteriore che anteriore. Anche qui si parte con Android Marshmallow 6.0.1, mentre la batteria è da 3000 mAh. Chiudiamo con il Samsung Galaxy A7, che purtroppo non arriverà mai in Italia. Il miglior device del lotto propone sempre un processore octa-core a 1,9 GHz con RAM da 3 GB, ma il display in Full HD stavolta è da 5,7 pollici. Analogamente al Galaxy A5 troviamo ancora storage da 32 GB espandibile e fotocamere da 16 megapixel, ma la batteria è addirittura da 3600 mAh. Tutti e tre i nuovi Samsung Galaxy A, inoltre, sono impermeabili.

