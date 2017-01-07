Ecco il video di Nougat su Samsung Galaxy S7

E andiamo dunque a concludere anche questa settimana, la prima, di fatto, di questo nuovo anno, tornando a discutere di un argomento che finora ci è stato particolarmente a cuore. Non c’è dubbio, infatti, relativamente al fatto che il nuovo sistema operativo
di Android Nougat 7
sia molto atteso sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7, i due attuali smartphone di top gamma del colosso asiatico.
D’altronde, già negli scorsi giorni vi abbiamo fornito tutti gli aggiornamenti del caso, e infatti il Samsung Galaxy S7
ha concluso la fase di beta testing con il nuovo sistema operativo, che quasi sicuramente giungerà in questo mese di gennaio.
Alcuni utenti che hanno avuto la fortuna di provare la versione beta
di Android Nougat sul proprio Samsung Galaxy S7, hanno deciso anche di immortalare la cosa per mostrarla in anteprima sul web. E su YouTube
, a tal proposito, è possibile trovare diversi video che mostrano alcune delle nuove funzionalità
del sistema operativo, che apparentemente è davvero molto fluido e scorrevole, e con un aspetto ancora più elegante rispetto ad Android Marshmallow 6.
Vi lasciamo quindi uno dei tanti video in questione, giusto per farvi un’idea di come sarà Nougat sul Samsung Galaxy S7. Per il resto, quando avremo una data ufficiale, non mancheremo di fornirvela.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=qXOFkl2xWC0[/embed]