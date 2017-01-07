Samsung Galaxy S8 sfrutterà un Continuum?

E mettiamo dunque la parola fine a questa prima settimana del 2017, piuttosto interessante per quanto ancora di transizione relativamente alle notizie più importanti del settore della telefonia mobile targato Samsung. Il colosso sudcoreano, infatti, si sta prodigando affinché questo nuovo anno possa portare alcune grandi soddisfazioni, e in questo primo scorcio effettivamente le novità attese sono parecchie. La prima delle quali si è concretizzata qualche giorno fa, con l’ufficialità delle revisioni di alcuni smartphone della gamma A. Poi sarà la volta dell’approdo di Android Nougat 7 sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. E, infine, l’evento più atteso: la presentazione del Samsung Galaxy S8, che dovrebbe avvenire verso la fine di febbraio. Il Samsung Galaxy S8 dovrà essere un device davvero incredibile, dotato di una scheda tecnica elevatissima e capace di garantire una serie di prestazioni straordinarie. Samsung, infatti, dovrà cercare di cancellare nel miglior modo possibile il clamoroso disastro di cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7 nella scorsa estate, naufragato sotto i colpi delle famigerate batterie esplosive. In questi giorni, a proposito del Samsung Galaxy S8, vi abbiamo fornito diverse informazioni e voci molto interessanti, che in qualche modo confermano l’impegno profuso della compagnia asiatica nel realizzare un dispositivo stupefacente. E l’ultima indiscrezione, forse la più interessante di tutte, ci dice che il nuovo smartphone di top gamma di ottava generazione potrà essere sfruttato come un ottimo strumento di lavoro, sostituendo in tutto e per tutto un computer. Analogamente a quanto Apple ha fatto recentemente con i propri iPhone, infatti, sembra che il Samsung Galaxy S8 potrà sfruttare una sorta di Continuum, per lavorare in multitasking supportando diverse periferiche, come display esterni, tastiere, mouse e quant’altro. Se ciò trovasse conferma, sarebbe indubbiamente una delle più grandi innovazioni promosse da Samsung negli ultimi tempi, visto che nessuno dei suoi precedenti device era in grado di fare qualcosa del genere.