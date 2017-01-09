Samsung Galaxy S8 arriva ad aprile?

E iniziamo dunque anche questa nuova settimana. Il mese di gennaio, che ha aperto anche un 2017 estremamente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ci propone ancora una volta una lunga serie di rumors e di indiscrezioni particolarmente interessanti, riguardo il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è, senza ombra di dubbio, uno degli smartphone più attesi di questi ultimi anni. Il perché è noto e lo sapete bene: bisogna far dimenticare il clamoroso tracollo cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio, avvenuto durante la scorsa estate. La cattiva notizia, tuttavia, è che i tempi, sfortunatamente, potrebbero essere più lunghi del previsto. Stando alle ultime informazioni in nostro possesso, infatti, sembra proprio che Samsung bucherà l’atteso appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà verso la fine di febbraio. O, perlomeno, il gigante asiatico non riuscirà a presentare il Samsung Galaxy S8 nel corso di questa fiera. I ritardi sui tempi inizialmente previsti, e dei quali vi avevamo parlato anche noi alcune settimane fa, a quanto pare faranno slittare di qualche settimana sia la presentazione ufficiale che l’uscita del device sul mercato internazionale della telefonia mobile. Fonti piuttosto autorevoli, infatti, sostengono che la fase di produzione su larga scala (si parla di circa 10 milioni di unità allinizio) del Samsung Galaxy S8 verrà avviata nel mese di febbraio e si consumerà maggiormente in quello di marzo, mentre la distribuzione partirà da aprile. Ciò significa, insomma, che potremo analizzare l’attesissimo smartphone di top gamma di ottava generazione tra circa 4 mesi, se tutto va bene. La speranza, ovviamente, è che i tempi possano essere più ristretti di quanto si pensi al momento, benché tale eventualità risulti purtroppo molto improbabile. Ad ogni modo, nel caso in cui dovessero pervenire delle novità sulla questione, non mancheremo di fornirvele.