Samsung Galaxy S7 Edge, nuovo aggiornamento

La nuova settimana, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, si apre ancora una volta all’insegna dei maggiori device di top gamma della compagnia asiatica. Nella mattina, come certamente avrete notato, vi abbiamo parlato ancora una volta del Samsung Galaxy S8, attesissimo smartphone di ottava generazione che, presumibilmente, giungerà sui nostri mercati non prima del prossimo mese di aprile. E chiaramente, in questo periodo, anche il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge stanno facendo parlare parecchio di sé. Il motivo, chiaramente, è piuttosto noto. Il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, si appresta ormai a ricevere il tanto agognato aggiornamento ad Android Nougat, settimo sistema operativo di Android, che dovrebbe spingere al massimo le potenzialità del device. E da qualche ora, in Italia, è disponibile un nuovo update, sfortunatamente ancora basato su Android Marshmallow 6.0.1 (l’ultimo, se tutto va bene). L’aggiornamento in questione, anche se non porta in dote Android Nougat, è comunque piuttosto importante in quanto risolve qualche piccolo bug qui e là. Pertanto, chiaramente, vi consigliamo di installarlo, nel momento in cui vi apparirà la notifica. Al momento questo aggiornamento è disponibile solamente per i Samsung Galaxy S7 Edge con brand Vodafone e 3 Italia, ma probabilmente presto sarà diffuso anche per gli apparecchi con brand Tim e per quelli non serigrafati.