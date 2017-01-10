Samsung Galaxy S8, nuovo video render

Ci avviciniamo ormai a passi spediti verso questa metà del mese di novembre. Il 2017, come ribadiamo da ormai diverse settimane a questa parte, ci riserverà davvero delle grosse sorprese, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, si appresta a presentare al mondo alcune importanti novità
. Prima di tutto, il tanto atteso sistema operativo di Android Nougat, che entro qualche giorno, con ogni probabilità, sbarcherà ufficialmente sui maggiori device targati Samsung, Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge
su tutti. Ma, soprattutto, è l’anno del Samsung Galaxy S8.
Il Samsung Galaxy S8
è la risposta concreta di Samsung al clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuto già nel corso della scorsa estate a causa delle batterie esplosive. Si parla moltissimo, e già da alcuni mesi, dello smartphone di top gamma di ottava generazione, che dovrebbe arrivare intorno al mese di aprile.
Tante le novità proposte da questo device, alcune delle quali riunite nel nuovo video render
che andiamo a presentarvi. Notate, peraltro, la forma e le caratteristiche estetiche del Samsung Galaxy S8: ancora più compatto, e con un aspetto più “siderale” rispetto a quello del Samsung Galaxy S7, viene confermata l’assenza del tasto meccanico centrale, mentre il logo di Samsung viene spostato in basso.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=dBMOzng-rE8[/embed]