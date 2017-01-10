Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S8, nuovo video render

Redazione Avatar

di Redazione

10/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ci avviciniamo ormai a passi spediti verso questa metà del mese di novembre. Il 2017, come ribadiamo da ormai diverse settimane a questa parte, ci riserverà davvero delle grosse sorprese, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, si appresta a presentare al mondo alcune importanti novità. Prima di tutto, il tanto atteso sistema operativo di Android Nougat, che entro qualche giorno, con ogni probabilità, sbarcherà ufficialmente sui maggiori device targati Samsung, Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge su tutti. Ma, soprattutto, è l’anno del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è la risposta concreta di Samsung al clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuto già nel corso della scorsa estate a causa delle batterie esplosive. Si parla moltissimo, e già da alcuni mesi, dello smartphone di top gamma di ottava generazione, che dovrebbe arrivare intorno al mese di aprile. Tante le novità proposte da questo device, alcune delle quali riunite nel nuovo video render che andiamo a presentarvi. Notate, peraltro, la forma e le caratteristiche estetiche del Samsung Galaxy S8: ancora più compatto, e con un aspetto più “siderale” rispetto a quello del Samsung Galaxy S7, viene confermata l’assenza del tasto meccanico centrale, mentre il logo di Samsung viene spostato in basso. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=dBMOzng-rE8[/embed]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo in Europa

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S7 Edge, nuovo aggiornamento

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

17/03/2020

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

28/12/2019

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

30/11/2019