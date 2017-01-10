Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo in Europa

Con il mese di gennaio ormai iniziato da diversi giorni, accantoniamo per un momento le notizie e le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, che sta catalizzando su di sé le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, e torniamo a discutere, ancora una volta, del suo predecessore. A distanza di ormai dieci mesi dal suo esordio ufficiale, infatti, il Samsung Galaxy S7, insieme alla potente variante del Samsung Galaxy S7 Edge, si sta rivelando, ancora adesso, come uno dei migliori smartphone al mondo. Il Samsung Galaxy S7 Edge, grazie ad una serie di caratteristiche tecniche e di innovazioni davvero particolari, è riuscito a conquistare il cuore di molti appassionati, riscuotendo un gran successo anche presso i critici più autorevoli. E le novità che lo attendono in questo inizio del 2017, in particolare in Europa, sono due: il primo, chiaramente, riguarda l’arrivo del sistema operativo di Android Nougat 7, che dovrebbe avvenire entro pochi giorni. Il secondo, invece, è relativo alla colorazione Blu Corallo. Già qualche tempo fa vi avevamo anticipato che il Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo sarebbe sbarcato presto nel Vecchio Continente, sebbene poi l’uscita sia slittata di settimana in settimana. Con il periodo natalizio ormai alle spalle, però, dovremmo finalmente esserci. Non abbiamo ancora delle notizie ufficiali in merito, ma fonti molto autorevoli sostengono che dovrebbe mancare pochissimo, e presto troveremo finalmente questa delicata tonalità anche nei nostri negozi italiani.