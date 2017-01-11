Samsung Galaxy Unpacked 2017 ad aprile?

Sebbene siamo ancora nel pieno del mese di gennaio, con il 2017 che, in fin dei conti, è iniziato ufficialmente soltanto alcuni giorni fa, proviamo a dare un’occhiata al futuro. E per futuro, nello specifico, ci riferiamo soprattutto al mese di aprile. Come vi abbiamo anticipato ultimamente, infatti, il Samsung Galaxy S8, che inizialmente avrebbe dovuto essere presentato in via ufficiale nel mese di febbraio, quasi sicuramente salterà il Mobile World Congress di Barcellona. Il colosso asiatico, che per varie motivazioni è stato costretto ad accumulare alcuni ritardi significativi, probabilmente dedicherà al suo prossimo smartphone di top gamma un evento appositamente organizzato. E che, anche se non abbiamo ancora delle conferme ufficiali in merito, sarà il Samsung Galaxy Unpacked 2017. Proviamo allora a capire in cosa consisterà essenzialmente il Samsung Galaxy Unpacked 2017, e quando si terrà. Abbiamo parlato poco fa del mese di aprile, e, per quanto non abbiamo ancora la certezza assoluta, possiamo dire che è estremamente probabile che sarà questo il periodo prescelto. Ma, nelle scorse ore, è circolato anche un giorno, che a quanto pare dovrebbe essere quello buono. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy Unpacked 2017 si terrà martedì 18 aprile, a New York. Un evento durante il quale il grandissimo protagonista sarà proprio il Samsung Galaxy S8. Ribadiamo che non si tratta ancora di notizie ufficiali, nonostante a riguardo ci siano davvero pochi dubbi. Non appena ne sapremo di più, chiaramente, non mancheremo di informarvi.