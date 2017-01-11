Samsung Galaxy S7, ci siamo per Nougat?

In un mercoledì di gennaio particolarmente freddo, nel quale gran parte dell’Italia è stata spruzzata da copiosi nevicate, tuona una notizia particolarmente importante ed attesa, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal grande colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Nello specifico ci stiamo riferendo, come certamente avrete intuito da voi, all’approdo del sistema operativo di Android Nougat 7 sui maggiori device prodotti dalla compagnia asiatica, su tutti il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Quali sono le novità in merito? Cosa attenderci da qui alle prossime ore? Già da diverse settimane, e se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi ve ne sarete già resi conto da voi, vi stiamo riportando molti rumors ed indiscrezioni relativamente all’arrivo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7, ma purtroppo finora le attese si sono dilungate davvero troppo. Ebbene, le ultime news a riguardo ci portano direttamente in Turchia, dove, a quanto pare, la divisione ufficiale locale di Samsung ha comunicato ai propri clienti che il tanto agognato sistema operativo verrà finalmente reso disponibile a partire dal 17 gennaio. Ossia, tra meno di una settimana. Per il momento prendiamo la cosa con le pinze, visto quanto accaduto finora. In ogni caso, se ci saranno delle novità significative a riguardo, nei prossimi giorni non mancheremo di comunicarvele.