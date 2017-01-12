Caricamento...

Samsung Galaxy J3 2017 arriva con Nougat?

12/01/2017

Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana, che, di fatto, ci farà fare anche il giro di boa per quel che concerne questo mese di gennaio. È un periodo particolarmente denso e chiacchierato, e lo sappiamo fin troppo bene, quello che sta attraversando il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, da qualche tempo a questa parte. Il colosso asiatico, infatti, dopo aver incassato i colpi, a partire dalla scorsa estate, del Samsung Galaxy Note 7, pare finalmente pronto a ripartire. Lo farà con delle novità davvero molto interessanti, alcune delle quali ormai in procinto di arrivare. E, accantonando quelle con maggior risonanza mediatica, vale a dire il Samsung Galaxy S8 e l’arrivo di Android Nougat sui maggiori device della compagnia sudcoreana, ci concentriamo su un altro smartphone, molto meno noto: il Samsung Galaxy J3. Samsung Galaxy J3 V caratteristicheIl Samsung Galaxy J3 nella revisione per il 2017, infatti, a quanto pare dovrebbe ormai essere molto vicino ad effettuare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il dispositivo, noto anche come Samsung Galaxy JE o Samsung Galaxy J3 Emerge, un po’ a sorpresa, potrebbe essere il primo ad uscire nativamente con a bordo Android Nougat. Stando a quanto trapelato da Zauba, infatti, sembra proprio che il Samsung Galaxy J3 2017 arriverà direttamente con l’ultimo sistema operativo di Android. Un motivo in più per farci un pensierino?

