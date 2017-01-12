Samsung Galaxy J3 2017 arriva con Nougat?
Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana, che, di fatto, ci farà fare anche il giro di boa per quel che concerne questo mese di gennaio. È un periodo particolarmente denso e chiacchierato, e lo sappiamo fin troppo bene, quello che sta attraversando il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, da qualche tempo a questa parte. Il colosso asiatico, infatti, dopo aver incassato i colpi, a partire dalla scorsa estate, del Samsung Galaxy Note 7, pare finalmente pronto a ripartire. Lo farà con delle novità davvero molto interessanti, alcune delle quali ormai in procinto di arrivare. E, accantonando quelle con maggior risonanza mediatica, vale a dire il Samsung Galaxy S8 e l’arrivo di Android Nougat sui maggiori device della compagnia sudcoreana, ci concentriamo su un altro smartphone, molto meno noto: il Samsung Galaxy J3. Il Samsung Galaxy J3 nella revisione per il 2017, infatti, a quanto pare dovrebbe ormai essere molto vicino ad effettuare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il dispositivo, noto anche come Samsung Galaxy JE o Samsung Galaxy J3 Emerge, un po’ a sorpresa, potrebbe essere il primo ad uscire nativamente con a bordo Android Nougat. Stando a quanto trapelato da Zauba, infatti, sembra proprio che il Samsung Galaxy J3 2017 arriverà direttamente con l’ultimo sistema operativo di Android. Un motivo in più per farci un pensierino?
