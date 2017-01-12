Cover ci svelano Samsung Galaxy S8?

Con una Italia avvolta da una fitta coltre di gelo, ci pensa il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologia sudcoreana Samsung, a regalarci un poco di calore. E lo fa, ancora una volta, portandoci nuove informazioni e rumors relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S8 probabilmente farà la sua comparsa sul mercato internazionale non prima del prossimo mese di aprile, saltando così, come vi avevamo anticipato, l’atteso appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona, in febbraio. E, tuttavia, pur se la distanza di tempo che ci separa da questo device è ancora piuttosto ampia, sono ancora tantissime le indiscrezioni che circolano su di esso. Ad infiammare ulteriormente il tutto, ci hanno pensato, stavolta, le terze parti. Più precisamente ci riferiamo a Ghostek, fra le più note aziende produttrici di accessori e cover per telefonini e smartphone. Ghostek, infatti, ha rivelato delle immagini esclusive di alcune cover di quello che sarà il Samsung Galaxy S8, portando quindi delle conferme su tanti elementi chiacchieratissimi di questo dispositivo. Pare confermato, a tal proposito, che il device non avrà più il tasto meccanico centrale, e che la fotocamera posteriore sarà ad un unico modulo. Rimane, tuttavia, il mistero del jack delle cuffie: sulla cover di Ghostek, in basso, è infatti presente un foro che parrebbe dedicato proprio all’inserimento del jack. Nei prossimi giorni, comunque, vi forniremo ulteriori notizie.