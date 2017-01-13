Nougat su Samsung Galaxy S7, finalmente!

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Nougat! Finalmente, dopo giorni, settimane, mesi di attesa, di chiacchiere, di ritardi, di rinvii e di tempistiche non meglio precisate, l’ultimo sistema operativo di Android inizia a sbarcare ufficialmente sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7, uscito sul mercato internazionale della telefonia mobile già nello scorso mese di marzo, era stato promesso sposo di Android Nougat da diverso tempo. Eppure, come vi abbiamo riportato anche noi in questi nostri spazi, le cose hanno finito per dilungarsi di volta in volta: se, inizialmente, si credeva che il settimo sistema operativo targato Android sarebbe sbarcato sugli attuali device di top gamma prodotti dal colosso asiatico intorno alla fine del 2016, si è poi parlato dell’inizio del 2017. E, finalmente, possiamo comunicarvi che la roll out è iniziata ufficialmente. Ci sono, tuttavia, alcune cose da specificare. Innanzitutto, non è ancora dato di sapere quando l’aggiornamento verrà reso disponibile anche in Italia (dovrebbe comunque essere questione al massimo di pochi giorni), né in che modo verrà distribuito tra dispositivi serigrafati e non brandizzati. Inoltre, e questa forse è la notizia meno positiva, per il momento il Samsung Galaxy S7 abbraccerà la versione 7.0 di Nougat: nulla da fare, dunque, per la 7.1.1, che comunque non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.