Samsung Galaxy X arriva nel 2018?

Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana. Il 2017 è iniziato da ormai diversi giorni, e per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, dovrebbe proporre una serie di novità davvero molto interessanti. Tanti, infatti, sono gli smartphone che usciranno quest’anno, sebbene uno dei più attesi sia stato rimandato per quello ancora a venire: ci stiamo riferendo, come senz’altro avrete già capito, al Samsung Galaxy X. Il Samsung Galaxy X sarà uno smartphone a dir poco rivoluzionario, poiché dotato di un display flessibile. Ve ne avevamo parlato parecchio negli scorsi mesi, quando sembrava questo incredibile dispositivo sarebbe stato presentato in concomitanza con il Samsung Galaxy S8. Tuttavia, le ultime novità a riguardo si mantengono decisamente più larghe con le tempistiche, e infatti adesso si presume che l’apparecchio giungerà non prima dei mesi iniziali del 2018. Sembra, infatti, che la fase di produzione del Samsung Galaxy X inizierà non prima della seconda metà di quest’anno: tra la stagione estiva e quella autunnale, per la precisione. Tutto ciò, chiaramente, salvo intoppi ed imprevisti, che per uno smartphone così ambizioso potrebbero essere all’ordine del giorno. Dal canto nostro, ad ogni modo, non appena ne sapremo un po’ di più non mancheremo di tenervi informati.