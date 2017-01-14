Aperti i preorder dei Samsung Galaxy A3 e A7

Anche questa settimana sta ormai per concludersi, e noi torniamo ancora una volta a discutere di alcuni smartphone che, nel corso di questi ultimi tempi, sono stati capaci di catalizzare in particolar modo le nostre attenzioni. Nello specifico, ci stiamo riferendo ai nuovissimi Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5, chiaramente nei loro modelli per il 2017. Il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7 sono tre fra i device targati Samsung preferiti dagli utenti, specialmente per il rapporto tra qualità e prezzo che sono capaci di offrire. Fin dal loro primissimo esordio sul mercato della telefonia mobile, sono stati capaci di racimolare un buon successo, tanto da spingere il gigante asiatico a revisionarli più volte per farli uscire con delle schede tecniche sempre migliori e più performanti. E anche questo 2017, dunque, avrà i propri Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5 e Samsung Galaxy A7 nei nuovissimi modelli. Sfortunatamente, quest’ultimo, che poi sarebbe anche il migliore del lotto, non giungerà mai in Italia, ove tuttavia avremo la possibilità di sfruttare le versioni più recenti dell’ A3 e dell’ A5. La novità più importante, in tal senso, è che sono stati aperti da poco i preorder in Italia per acquistare suddetti device. A fare il tutto sono alcuni fra i maggiori store online (occhio, dunque, che nei negozi fisici i prezzi non siano più alti), svelando anche le cifre. Il nuovo Samsung Galaxy A3 sarà dunque disponibile, tra alcuni giorni, a 329 euro. Per avere il Samsung Galaxy A5, invece, sarà necessario sborsare un centinaio di euro in più: 429 euro, dunque. E voi? Che cosa ne dite? Questi prezzi vi paiono corretti e competitivi, o forse li ritenete un po’ troppo alti? Ne approfitterete, oppure virerete su altri apparecchi? Fateci sapere la vostra, se volete. Nel frattempo, non mancheremo di fornirvi ulteriori dettagli in merito.