Samsung Galaxy S7, Nougat per beta tester

E andiamo dunque a mettere ufficialmente la parola fine a questa settimana, che, di fatto, segna anche il giro di boa di questo mese di gennaio. È un periodo davvero molto importante, per il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Al di là del fatto che ci avviciniamo sempre di più alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, infatti, il momento è caratterizzato in particolar modo dall’approdo del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Già da troppo tempo, ormai, chi possiede un Samsung Galaxy S7 sta attendendo l’arrivo del tanto agognato Android Nougat 7. Fortunatamente, però, come vi abbiamo riportato anche qualche giorno fa, adesso ci siamo. Rimane tuttavia da sciogliere ancora una piccola questione, relativamente al settimo sistema operativo di Android. Qualche giorno fa, ricorderete, vi avevamo detto che l’aggiornamento era ormai iniziato ufficialmente, e che quindi Nougat sarebbe stato presto diffuso sugli attuali smartphone di top gamma della compagnia asiatica. E questo è vero, ma solo in parte: la roll out, infatti, per i primissimi tempi verrà diffusa solamente presso chi aveva partecipato ai beta test, mentre in seguito l’update verrà concesso anche gli utenti normali. Ciò significa semplicemente che bisognerà attendere giusto qualche giorno in più. Ma è presumibile che già a partire dal prossimo 17 gennaio, l’aggiornamento ad Android Nougat inizierà ad essere diffuso presso tutti i possessori di un Samsung Galaxy S7.