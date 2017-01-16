Ecco il nuovo Samsung Galaxy C7 Pro

E iniziamo dunque questa nuova settimana, che ci inoltra ufficialmente nella seconda metà del mese di gennaio. Stiamo attraversando un periodo particolarmente importante, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung: le attenzioni di tutti sono concentrate principalmente sull’approdo ormai ufficiale del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, ma ci sono anche altri device cosiddetti “minori”, che si stanno ritagliando degli spazietti importanti. Nello specifico, ci stiamo riferendo agli smartphone appartenenti alla gamma C, che sta facendo uscire alcuni apparecchi revisionati rispetto al passato e con caratteristiche migliorate. Ed il più fresco di tutti, sebbene ancora non ci son state conferme ufficiali in merito, è il Samsung Galaxy C7 Pro. Ormai si sa praticamente tutto riguardo il Samsung Galaxy C7 Pro, tanto che i preorder dovrebbero cominciare molto presto. La scheda tecnica, peraltro, ci svela una serie di caratteristiche impressionanti, se si considera che il dispositivo dovrebbe provenire da una gamma dedicata alla fascia medio-bassa. Troviamo un processore SnapDragon 626 ed una RAM da ben 4 GB, mentre permangono dubbi circa lo storage interno: come minimo sarà da 32 GB, ma c’è anche la possibilità che esso sia da 64 GB. In ogni caso, dovrebbe essere espandibile tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Molto interessante anche il discorso relativo al display: la dimensione è da ben 5,7 pollici, mentre la risoluzione è in full HD. Molto buone anche le fotocamere del nuovo Samsung Galaxy C7 Pro: da 16 megapixel quella posteriore, così come quella anteriore, che quindi garantirà di poter scattare dei selfie di altissima qualità. La batteria è da ben 3300 mAh, mentre inizialmente lo smartphone uscirà in tre colorazioni differenti, peraltro piuttosto distanti da quelle più classiche: troviamo il Blu Artico, poi il color Oro foglia d’acero, e infine il Rosa, dedicato all’utenza femminile.