Le ultime sul Samsung Galaxy S8

E inauguriamo dunque una nuova settimana: la terza, di fatto, del mese di gennaio. Come vi abbiamo detto e ribadito più di una volta, questo è un periodo particolarmente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Sono tante, infatti, le novità che il colosso asiatico sta portando avanti in questi giorni. La più importante delle quali, al di là dell’approdo ormai ufficiale del sistema operativo di Android Nougat, è senza ombra di dubbio rappresentata dal Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è forse lo smartphone più atteso degli ultimi anni, soprattutto a causa del clamoroso tracollo occorso nella scorsa estate al Samsung Galaxy Note 7. Proviamo dunque a fare un riepilogo di tutto ciò che sappiamo di importante relativamente a questo device, e cosa dobbiamo aspettarci da esso. Innanzitutto, probabilmente, la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8 avverrà presumibilmente intorno al 18 aprile. Saltato, dunque, l’annuale appuntamento del MWC di Barcellona, che generalmente prevedeva la presentazione del nuovo top di gamma da parte di Samsung. Interessante, invece, la smentita riguardo al jack delle cuffie da 3,5 mm, che probabilmente rimarrà nonostante in un primo tempo si presumeva che, analogamente a quanto fatto da Apple con iPhone 7, sarebbe stato abbandonato. Non dovrebbe esserci inoltre la doppia fotocamera, sebbene comunque questo particolare modulo dovrebbe subire un’ulteriore evoluzione rispetto a quello del Samsung Galaxy S7: un chiaro segno di continuità, dunque, per una caratteristica che ha riscosso fin qui un grande successo. Non dovrebbero esserci problemi neppure riguardo allo schermo dual edge, ed anche la peculiarità relativa all’impermeabilità dovrebbe essere garantita. Invece, diremo addio al tasto centrale meccanico: esso verrà implementato al di sotto del display, mentre il logo di Samsung verrà spostato in basso, una sorta di rivoluzione per quel che concerne la gamma S. La scheda tecnica del Samsung Galaxy S8, infine, sarà a dir poco incredibile: ma riguardo a ciò, ci esprimeremo meglio nei prossimi tempi.