Samsung Galaxy S8, conferme sul display

La nuova settimana è ormai iniziata ufficialmente, e il grande protagonista di queste ore, manco a dirlo, rimane ancora una volta il Samsung Galaxy S8. Il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, infatti, sta vivendo una fase particolarmente importante, caratterizzata da numerose indiscrezioni e novità. E, in una simile ottica, a risplendere in particolar modo è proprio lo smartphone di top gamma di ottava generazione. Il Samsung Galaxy S8, sebbene vedrà la luce non prima del prossimo trimestre (si parla di una data compresa tra il 15 ed il 18 aprile), sta catalizzando su di sé le attenzioni dei maggiori esperti e addetti ai lavori. Tutti, ormai, sono letteralmente impazziti per questo device, che molto probabilmente riserverà delle sorprese a dir poco fantastiche. E, in queste ore, ci giungono ulteriori conferme relativamente a quello che sarà il display di questo dispositivo. Già da tempo vi abbiamo rivelato come la volontà di Samsung sia, tra le altre cose, quella di estendere ulteriormente la superficie dei display dei propri smartphone. Che, così, diverrebbero dei veri e propri “all screen”, ossia “tutto schermo”. E, sempre per quanto concerne il prossimo Samsung Galaxy S8, sembra proprio che ci avvicineremo sensibilmente a questo discorso. Pare, infatti, che il display del prossimo top di gamma avrà un formato 17:9, superando quindi il classico 16:9 che è ancora presente, ad esempio, sul Samsung Galaxy S7.