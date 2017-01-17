Finalmente oggi Nougat sul Samsung Galaxy S7?

L’ora X, la fatidica ora X, finalmente, è scoccata. Fra il larghissimo fiume in piena di notizie, informazioni e rumors riguardo il microcosmo gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sono infatti due, principalmente, le sfere che stanno brillando di più in questo periodo. Una di esse, come ben sappiamo, è rappresentata dal Samsung Galaxy S8, che sta letteralmente catalizzando su di sé le attenzioni dei più. La seconda, invece, riguarda un argomento particolarmente atteso, poiché se ne parla davvero da troppo tempo ormai: l’arrivo del tanto agognato sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Come vi abbiamo largamente anticipato nelle scorse settimane, infatti, pare proprio che il Samsung Galaxy S7, e la sua variante Edge, si accingano ormai ad abbracciare il settimo sistema operativo di Android, mandando in pensione Marshmallow 6. Nougat, questo il nome scelto, dovrebbe spingere al massimo le potenzialità dei due device, e oggi dovrebbe essere il giorno fatidico. Pare, infatti, che proprio nelle prossime ore finalmente i Samsung Galaxy S7 europei, e quindi inclusi anche quelli italiani, riceveranno la tanto attesa notifica per l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Nella mattinata, a tal proposito, son già giunte le prime segnalazioni in merito. Ragion per cui, se possedete uno dei due modelli dell’attuale top di gamma targato Samsung, vi consigliamo di prestare attenzione. Nelle prossime ore, ad ogni modo, vi forniremo ulteriori dettagli.