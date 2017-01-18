Presto Nougat anche sul Samsung Galaxy S6

E apriamo dunque anche questo mercoledì mattina, che, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, continua a regalarci tutta una serie di indiscrezioni e di novità davvero molto interessanti. La più importante di queste ultimissime ore, sicuramente, riguarda l’approdo del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Dopo settimane e settimane di attese, di rumors e di chiacchiere fra le più disparate, finalmente, i due top di gamma del 2016 hanno visto partire la roll out ricevendo il tanto agognato aggiornamento. La qual cosa, chiaramente, ha scatenato anche una sorta di reazione a catena: quando arriverà, infatti, Android Nougat su altri smartphone come il Samsung Galaxy S6, l’ S6 Edge, o l’ S6 Edge Plus? Ebbene, proprio nelle scorse ore, in merito, ci sono giunte delle notizie piuttosto confortanti. L’ autorevole SamMobile ha infatti pubblicato una lista dei device che riceveranno presto il sistema operativo di Nougat 7, e pare proprio che il Samsung Galaxy S6 sarà uno dei prossimi. Nella lista, infatti, figurano tutti gli apparecchi appartenenti alla gamma del Samsung Galaxy S6: il modello basilare, il modello Edge, il modello Edge Plus e infine la variante Active. Troviamo, tra gli altri, anche molti dispositivi facenti parte della linea A: il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7 sia nelle versioni del 2016 che del 2017. Poi il Samsung Galaxy A8 ed il Samsung Galaxy A9 e A9 Pro. Troviamo anche il Samsung Galaxy Note 5, mentre, un po’ a sorpresa, non vi sono tracce circa il Samsung Galaxy Note 4, l’ultimo di questa linea a giungere in Europa. Si spera che in merito possa esserci presto un contrordine. Ad ogni modo, ancora un po’ di attesa, e anche il Samsung Galaxy S6 finalmente si aggiornerà. Quando cominceremo a ricevere le prime segnalazioni in merito, non mancheremo di riportarvele.