Svelata scheda tecnica del Samsung Galaxy S8?

È un inizio di settimana a dir poco scoppiettante, per quanto concerne il microcosmo gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Nello specifico, chiaramente, ci riferiamo al settore della telefonia mobile. Nelle scorse ore, infatti, la roll out del sistema operativo di Android Nougat 7 è ufficialmente partito per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge, sebbene in Italia si dovrà attendere ancora un pochino. E altre novità ci vengono riservate direttamente dal Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del gigante asiatico. Pare, infatti, che l’intera scheda tecnica del Samsung Galaxy S8, con tutte le sue peculiarità e caratteristiche, sia stata definitivamente svelata da un negozio online. Fastcardship, rivenditore piuttosto autorevole, ha infatti inserito il device nel proprio catalogo, non mancando di mettere anche tutte le varie specifiche. Naturalmente non si tratta ancora di nulla di ufficiale (può anche darsi, a tal proposito, che siano state temporaneamente sfruttate soltanto tutte le varie indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy S8), eppure pare tutto plausibile. Diamo un’occhiata anche noi, dunque. Stando a quanto rivelato da Fastcardship, il Samsung Galaxy S8 potrebbe essere dotato di un processore Qualcomm SnapDragon 835, mentre i device destinati al mercato europeo (e quindi a quello italiano) monterebbero l’ultimo Exynos, l’8895. Per quel che concerne la RAM, scopriamo una dotazione da 8 GB accompagnata da uno storage da addirittura 256 GB. Potrebbe trattarsi, tuttavia, della variante più potente dell’ S8: quella basilare, presumibilmente, avrebbe rispettivamente 6 GB di RAM e 32 GB (o 64 GB) di spazio di archiviazione. Troviamo poi un display da 5,7 pollici con risoluzione in 4K, una ratio a 17:9 (non più i classici 16:9, dunque), ed una batteria da 3660 mAh. Per quanto concerne la fotocamera posteriore, dovrebbe essere da 13 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Infine, nessun dubbio sul sistema operativo: si partirà con Android Nougat.