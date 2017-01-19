Caricamento...

Ecco il nuovo Samsung Galaxy J7 2017!

19/01/2017

Come vi abbiamo anche ribadito nella giornata di ieri, questa, per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è un periodo estremamente prolifico e produttivo. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile, infatti, la compagnia asiatica ci sta letteralmente investendo con una serie di novità attesissime e per certi versi clamorose: si va dal tanto agognato approdo del sistema operativo di Android Nougat alle ultime indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma. Ma non solo: anche altri smartphone cosiddetti “minori” stanno vivendo il proprio momento di gloria. E, scendendo più nel dettaglio, particolare spazio lo trovano varie revisioni di apparecchi già usciti in passato. E tra di essi, peraltro, troviamo anche il nuovo Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 PrimeIl modello 2017 del Samsung Galaxy J7, infatti, si accinge ormai ad essere presentato in via ufficiale. E, peraltro, possiamo praticamente fornirvi l’intera scheda tecnica di questo smartphone, a dir poco sorprendente se si pensa che dovrebbe appartenere alla fascia medio-bassa. Il nuovo Samsung Galaxy J7 sarà dotato di un processore Qualcomm SnapDragon 625, accompagnato da una discreta RAM da 2 GB. Troviamo anche uno storage basilare da 16 GB, espandibili tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. La batteria è da 3000 mAh, e l’aspetto più positivo è che sarà removibile. Per quel che concerne la fotocamera, quella posteriore sarà da 13 megapixel, contro i 5 megapixel di quella anteriore. Pochi dubbi sul sistema operativo: si partirà con Android Nougat, ormai sbarcato ufficialmente sui device targati Samsung.

