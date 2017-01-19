Samsung Galaxy C5 Pro e C9 Pro certificati in USA

Iniziamo ormai ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, oltre che di questo mese di gennaio. Come vi abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso degli ultimi tempi, è un periodo particolarmente prolifico, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Tante, infatti, le novità che ci stanno accompagnando in questi giorni, alcune delle quali a dir poco fondamentali per il futuro stesso dell’azienda. Fra le altre cose, va ricordato che il sistema operativo di Android Nougat sta finalmente sbarcando nel microcosmo Samsung, mentre le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8 non fanno che moltiplicarsi. E l’ultima buona nuova, in ordine di tempo, riguarda il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C7 Pro. Il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C9 Pro, finalmente, hanno ricevuto la certificazione negli USA. Cosa significa, tutto ciò? Semplicissimo: le nuove e performanti revisioni del Samsung Galaxy C5 e del Samsung Galaxy C9, sono ormai vicinissime non solamente alle loro presentazioni ufficiali, ma anche al lancio sul mercato, che presumibilmente avverrà intorno alla fine di questo mese di gennaio. Insomma, ancora pochi giorni e il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C9 Pro diventeranno realtà. Nel caso ci saranno novità, non mancheremo di riportarvele.