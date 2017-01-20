Come sarà Bixby su Samsung Galaxy S8?

Siamo ormai giunti agli sgoccioli per quel che concerne questa settimana. Samsung, relativamente al settore della telefonia mobile, sta vivendo un momento davvero brillante e molto prolifico. Proprio in queste ore, tra le altre cose, il sistema operativo di Android Nougat si sta diffondendo a macchia d’olio sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, attuali device di top gamma del colosso asiatico. Ma l’argomento che meglio sta catalizzando le attenzioni dei più, senza ombra di dubbio, è rappresentato dal Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, con ogni probabilità, è uno degli smartphone più attesi di sempre. Sicuramente, è l’apparecchio targato Samsung che ha generato maggior curiosità negli esperti e negli appassionati, soprattutto a seguito del clamoroso tracollo cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato. Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy S8 sarà Bixby, una novità assoluta per quel che concerne il microcosmo Samsung. Si tratta di un assistente vocale, che a quanto pare, quantomeno prestando ascolto alle ultime indiscrezioni, riuscirà a fare cose a dir poco strabilianti. Sembra, infatti, che non soltanto Bixby riuscirà ad interagire con il possessore del Samsung Galaxy S8, rispondendo alle domande postegli e fornendo preziose informazioni circa le nostre richieste. Ma, a quanto pare, sfruttando la fotocamera posteriore, questo incredibile assistente vocale dovrebbe essere in grado di riconoscere cose e persone. Addirittura, inquadrando un pezzo di testo (ad esempio una frase tratta da un romanzo, o da una poesia), Bixby potrebbe addirittura riconoscerlo, fornendo ulteriori informazioni su di esso. Insomma, se tutto ciò verrà confermato davvero, ci darebbe ulteriori motivi per aumentare le nostre aspettative sul Samsung Galaxy S8, che si candida già adesso come una delle grandi rivelazioni di quest’anno. E che, a quanto sembra, potrebbe essere veramente il degno successore del Samsung Galaxy S7, del quale rappresenterebbe una straordinaria evoluzione.