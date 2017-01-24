Ufficiale: Samsung Galaxy S8 non ci sarà al MWC

In un periodo storico particolarmente importante come questo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, gli ultimissimi giorni, un po’ a sorpresa, sono stati caratterizzati da un device piuttosto famigerato, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Nelle scorse ore, infatti, presso una conferenza stampa appositamente dedicata, il colosso asiatico ha ufficializzato quelle che erano le problematiche legate alla grana delle batterie esplosive, sciogliendo ogni dubbio residuo e fornendo delle spiegazioni soddisfacenti. E, chiaramente, in un argomento così delicato, non potevano mancare anche delle novità relativamente al prossimo top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Già da parecchio tempo a questa parte, il Samsung Galaxy S8 è stato indicato dagli esperti e dagli addetti ai lavori come lo smartphone che cercherà di cancellare il catastrofico esordio del Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, proprio a causa del collasso di quest’ultimo, i tabellini di marcia si sono decisamente dilatati rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. E così, come vi avevamo pronosticato anche noi da qualche settimana a questa parte, il Samsung Galaxy S8 salterà ufficialmente il tanto atteso appuntamento del Mobile World Congress, che si sarebbe tenuto a fine febbraio a Barcellona. Insomma, la presentazione ufficiale dell’apparecchio avverrà presumibilmente tra marzo e aprile. Non appena ne sapremo di più, ovviamente, non mancheremo di tenervi informati.