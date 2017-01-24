Samsung Galaxy S7 Edge, nuovo problema

La nuova settimana, l’ultima, di fatto, di questo mese di gennaio, si è ormai aperta e non senza polemiche e strascichi di sorta. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano, infatti, non soltanto finalmente è stato esplicato l’annoso problema del Samsung Galaxy Note 7 (che non ha mancato di rivelare delle gravi negligenze da parte della compagnia asiatica), ma soprattutto è insorto una nuova grana, stavolta al Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7 Edge è sicuramente uno dei migliori smartphone usciti nel 2016, e ancora adesso, a quasi un anno dall’esordio ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile, si difende più che bene. Tuttavia, nel corso di queste ultime ore, una quantità non trascurabile di utenti hanno lamentato l’improvvisa visualizzazione di una sottile striscia rosa sul lato destro del display, quasi come se fosse guasto. Dal suo canto Samsung ha tentato di allontanare ogni responsabilità, ma è estremamente probabile che nelle prossime ore assuma una presa di posizione ufficiale, dato che sempre più clienti riscontrano il problema. Al momento non si sa a cosa possa essere dovuto, ma si spera che ogni dubbio possa essere sciolto il più in fretta possibile, in modo da risolvere la cosa nella maniera più veloce ed efficace.