Samsung Galaxy S8 presentato a marzo?

Quando iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questo mese di gennaio, particolarmente importante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, torniamo ancora una volta a discutere del prossimo device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 sta letteralmente catalizzando su di sé le attenzioni dei più da qualche settimana a questa parte, generando un vero e proprio fiume in piena di rumors e indiscrezioni sempre più accurate ed interessanti. E oggi, un po’ a sorpresa, abbiamo anche una data che potremmo definire praticamente ufficiosa, relativamente alla presentazione di tale dispositivo. Come ben sappiamo infatti, il Samsung Galaxy S8 salterà l’annuale evento del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà verso la conclusione del prossimo mese di febbraio. E, tuttavia, i tempi non dovrebbero tardare poi troppo, per fortuna: pare, infatti, che la presentazione ufficiale dello smartphone potrebbe aver luogo il prossimo 29 marzo, presso un evento appositamente dedicato e che presumibilmente assumerà il nome di Samsung Galaxy Unpacked 2017. La commercializzazione, ovviamente, partirebbe solamente alcune settimane più tardi: probabilmente se ne parlerà per la fine del mese di aprile, con i riflettori puntati in particolare sull’ultima settimana. Insomma: presentazione a fine marzo, e uscita a fine aprile. Il Samsung Galaxy S8 si avvicina a grandi passi. E voi? Cosa ne pensate? Acquisterete o no il prossimo top di gamma?