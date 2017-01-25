Samsung Galaxy S8 avrà display “infinity”

E torniamo dunque ancora una volta a soffermarci sul Samsung Galaxy S8, prossimo nonché attesissimo smartphone di top gamma della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, come sappiamo ormai fin troppo bene, sta tentando in ogni modo di riportarsi in carreggiata e di recuperare dopo l’incredibile catastrofe di cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuto ormai durante la scorsa estate. In questa ottica, il Samsung Galaxy S8 dovrebbe cancellare quel disastro e, contemporaneamente, toccare nuove vette, rappresentando una grande evoluzione rispetto al Samsung Galaxy S7. E oggi, ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, ci sono giunte delle ulteriori conferme circa una caratteristica in particolare, ossia quella del display, che a quanto pare ricoprirà la quasi totalità della superficie dell’apparecchio. Secondo fonti piuttosto autorevoli, lo schermo del Samsung Galaxy S8 assumerà il nome di “infinity”, ossia “infinito”. Metaforicamente, insomma, si rafforza l’idea di un device dotato di uno schermo estremamente più grande rispetto ai predecessori, tanto che la risoluzione, che nel Samsung Galaxy S7 era classicamente di 16:9, adesso aumenterà fino a 17:9. La spiegazione su come possa essere possibile un simile cambiamento l’abbiamo già fornita: Samsung eliminerà dalla superficie frontale del suo prossimo top di gamma tutto il possibile, lasciando solamente i sensori più essenziali (come la fotocamera, ad esempio).