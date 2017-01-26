Samsung Galaxy S8 in Italia ad aprile?

Nel corso di questi ultimi giorni, in modo particolare, stiamo concentrando le nostre attenzioni sul Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti. Con la conclusione ormai vicinissima del mese di gennaio, sono davvero molte le indiscrezioni e le voci di corridoio che, come un fiume in piena, si moltiplicano sul web, generando tutta una serie di alti aspettative. Di per certo, ormai, sappiamo che il Samsung Galaxy S8 verrà presentato non prima della fine di marzo, saltando così l’annuale appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona. E ciò, chiaramente, non ha fatto altro che porre una nuova, fondamentale domanda: quand’è che uscirà, di preciso, questo incredibile device? Sfortunatamente, com’è ovvio che sia, non abbiamo ancora delle date ufficiali relativamente all’esordio del Samsung Galaxy S8 sul mercato internazionale della telefonia mobile. E, tuttavia, le informazioni in nostro possesso ci confermano comunque che, in Italia, l’apparecchio dovrebbe giungere nella seconda metà del mese di aprile. Stando a quanto affermano alcuni addetti ai lavori, in particolare, venerdì 21 aprile potrebbe essere il giorno buono per vedere finalmente il tanto atteso smartphone sugli scaffali e sulle vetrine dei nostri negozi. Ricordiamo che, chiaramente, si tratta di notizie che ancora non hanno dei contorni ufficiali, per quanto le probabilità siano parecchio alte. Ad ogni modo, quando ne sapremo di più, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati.