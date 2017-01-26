Samsung Galaxy S7, nuovo rilascio per Nougat

Cominciamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana, che, idealmente, metterà la parola fine anche al mese di gennaio. Un mese che, come abbiamo avuto modo di constatare più di una volta, è stato estremamente prolifico ed interessante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, al di là delle indiscrezioni sempre più ricche e dettagliate relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del colosso asiatico, è stato finalmente avviato in via ufficiale l’aggiornamento al tanto agognato sistema operativo di Android Nougat, sul Samsung Galaxy S7. E, tuttavia, qui in Italia i nostri Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge non hanno ancora avuto la fortuna di fregiarsi del settimo sistema operativo di Android. Generalmente, infatti, simili rollout trovano una diffusione a chiazze, e il nostro paese, in questo senso, non ha mai rappresentato una corsia preferenziale sul campo europeo. Tuttavia, nelle scorse ore, un nuovo rilascio di Android Nougat è iniziato in Francia, presso gli apparecchi brandizzati da Orange, fra i più noti operatori telefonici della terra transalpina. Un segnale che, sicuramente, suona positivo anche per noi italiani, visto che i cugini d’oltralpe si trovano proprio ad un passo da noi: indice che presto anche i nostri Samsung Galaxy S7 riceveranno Nougat? Dal canto nostro ci speriamo, e come al solito vi terremo informati non appena avremo delle novità a riguardo.