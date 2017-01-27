Ancora sul problema del Samsung Galaxy S7 Edge

In una conclusione di gennaio particolarmente fredda dal punto di vista climatico, ad accendere gli animi, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono soprattutto alcuni device. Il primo, chiaramente, non può che essere il Samsung Galaxy S8: il prossimo top di gamma del colosso asiatico, infatti, sta letteralmente catalizzando su di sé le attenzioni dei più, grazie ad una serie di notizie e di indiscrezioni tra le più interessanti e disparate. E, tuttavia, registriamo anche cose non propriamente positive relativamente al Samsung Galaxy S7 Edge, che qualche giorno fa ha cominciato a palesare un problema piuttosto irritante. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito, alla banda rosa comparsa sui display di alcuni Samsung Galaxy S7 Edge da diverse ore a questa parte. In un primo tempo Samsung non si era mossa ufficialmente, decidendo di allontanare ogni responsabilità diretta, e tuttavia i molteplici casi l’hanno costretta ad affrontare la cosa di petto e a prendere una posizione. Qual è, dunque, la novità? Samsung avrebbe deciso di riparare i Samsung Galaxy S7 Edge presentanti il problema della banda rosa sul display, a patto però che essi risultino in garanzia e che non presentino danni fisici o dovuti alla presenza di liquidi all’interno del dispositivo. La sensazione è che la cosa continuerà a far discutere nei giorni a venire. Nella speranza che, alla fine, l’epilogo possa essere dei migliori.