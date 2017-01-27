Ecco le vere foto del Samsung Galaxy S8
di Redazione
27/01/2017
Anche questa settimana si avvia ormai verso la sua naturale conclusione, e noi, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, torniamo a discutere del Samsung Galaxy S8, e a ben donde. Il prossimo smartphone di top gamma del gigante asiatico, infatti, grazie all’autorevole EvLeaks, ha finalmente fatto la propria comparsa ufficiale tramite delle foto reali. Proprio così: nelle scorse ore, EvLeaks ha diffuso delle immagini che ritraggono il vero Samsung Galaxy S8… anzi, I veri Samsung Galaxy S8: già, perché ancora una volta vengono confermate due varianti, con delle novità comunque significative rispetto al più recente passato. Il design del Samsung Galaxy S8, un po’ a sorpresa, si presenta in una maniera un po’ meno avveniristica rispetto a quanto si potesse credere inizialmente, avvicinandosi in modo sensibile a quella del Samsung Galaxy S7 soprattutto nella parte posteriore. È quella frontale, tuttavia, a fare la differenza: viene confermata l’assenza del tasto home fisico, mentre i lati curvi sono ancora più accentuati. Viene confermata anche la presenza del jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre sul lato dell’apparecchio, un po’ a sorpresa, compare un nuovo pulsante: dovrebbe servire per sfruttare Bixby, l’assistente vocale di Samsung che esordirà proprio con questo device. Altre novità: display più grande rispetto al passato (ricoprirà circa l’83% della superficie frontale), scanner dell’iride di fianco alla fotocamera posteriore, e lettore delle impronte digitali riposizionato sul retro.
Redazione
