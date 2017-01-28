Ecco il nuovo Samsung Galaxy C5 Pro

In una conclusione di settimana, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, particolarmente caratterizzata da smartphone come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S8, a sorpresa emerge il Samsung Galaxy C5 Pro. La nuova revisione del device della gamma C, infatti, sta finalmente facendo tutte le varie comparsate di rito sui vari siti autorevoli, prima di realizzare nuovamente il proprio esordio sul mercato. Il Samsung Galaxy C5 Pro sta rivelando tutta una serie di caratteristiche davvero molto interessanti, tanto da palesarsi come un dispositivo di livello molto più alto di quanto si potesse credere in un primo momento. L’ultimo a mostrarlo, in ordine di tempo, è stato il famoso GeekBench, che ci ha confermato ancora una volta alcune delle migliori peculiarità di questo apparecchio. E così, il Samsung Galaxy C5 Pro si presenterà con una RAM da ben 4 GB, una capacità davvero notevole e che eguaglia quella del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Il processore è uno SnapDragon 625, mentre sorprende ancora lo storage interno, da ben 64 GB. Strabilianti anche le due fotocamere: sia quella anteriore che quella posteriore, infatti, saranno da 16 megapixel. Non abbiamo ancora conferme definitive circa la batteria, mentre il display venterà una bella risoluzione in Full HD. Chiudiamo, infine, con il sistema operativo: si partirà con Android Marshmallow 6.0.1, ma a quanto sembra ci sarà la possibilità di un upgrade ad Android Nougat, appena giunto nel microcosmo Samsung.