Samsung Galaxy S8, nuove conferme per marzo

E poniamo dunque la parola fine su questa settimana, che, idealmente, concluderà anche il mese di gennaio. Febbraio è ormai alle porte, e, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, rappresenta praticamente l’ultimo scoglio da superare, prima della presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8. Già da parecchio tempo ci stiamo soffermando sul Samsung Galaxy S8, prossimo nonché attesissimo smartphone di top gamma della grande compagnia asiatica. Un device che, compatibilmente con tutti i rumors, le notizie e le informazioni che vi abbiamo riportato fino ad ora, si paleserà con delle caratteristiche assolutamente strabilianti. Nella speranza che, oltre a cancellare la goffa quanto catastrofica debacle del Samsung Galaxy Note 7, riesca anche a dare una certa continuità al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. Purtroppo i tempi di produzione del Samsung Galaxy S8, come vi abbiamo detto più di una volta, si sono dilungati per varie ragioni. E, tuttavia, nelle ultime ore, hanno continuato a giungerci conferme circa la data di presentazione ufficiale di questo dispositivo, che a quanto pare, come vi avevamo anche anticipato alcuni giorni fa, avrà luogo proprio il 29 marzo. Naturalmente rimaniamo ancora in attesa di una decisione definitiva da parte di Samsung, ma i maggiori esperti e addetti ai lavori hanno davvero pochi dubbi sul fatto che il prossimo top di gamma del gigante coreano verrà finalmente svelato nell’ultimo mercoledì di marzo. Presumibilmente, presso un evento appositamente dedicato. Insomma, solo un paio di mesi di attesa e poi ci saremo.