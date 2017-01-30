Samsung Galaxy S8, nuova foto ufficiale!

La nuova settimana è ormai iniziata, portandoci, un po’ a sorpresa, un’altra incredibile novità relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, l’autorevole SamMobile ha deciso di svelare, poche ore fa, una nuova foto di questo device, che potremmo tranquillamente considerare ufficiale in tutto e per tutto. La nuova foto del Samsung Galaxy S8, dunque, ci conferma ancora una volta alcuni aspetti che già negli scorsi giorni erano finiti sotto i riflettori. Anzitutto, possiamo ribadire nuovamente alcuni fatti già noti: il display sarà un po’ più grande rispetto ai predecessori, fattore possibile grazie all’eliminazione dalla superficie frontale di tutto ciò che non era ritenuto necessario. Addio, dunque, al tasto home centrale meccanico, mentre, a sorpresa, pare essere del tutto assente anche lo storico logo di Samsung (posizionato solamente sul retro). Sulla parte anteriore del Samsung Galaxy S8, dunque, in alto ritroviamo tutti i sensori fondamentali: fotocamera per i selfie, scanner dell’iride, altoparlanti, led per le notifiche. Quella posteriore, invece, oltre alla fotocamera normale, rivela anche il sensore per le impronte digitali, mentre dovremmo trovare persino un tasto per scattare i selfie. Ma, cosa ancora più importante, lungo il bordo laterale sinistro del dispositivo troviamo un nuovo pulsante meccanico: una conferma al fatto, dunque, che l’inedito assistente vocale di Bixby potrà essere attivato e sfruttato a piacimento a seconda delle situazioni e delle necessità. Questo piccolo tasto dovrebbe trovarsi in una posizione centrale, poco al di sotto rispetto ai due classici pulsantini dediti a varie funzioni, come la regolamentazione del volume. Sul bordo destro, invece, come sempre dovremmo trovare il tasto relativo all’accensione ed allo spegnimento del device. Per quanto invece concerne i colori, la fotografia ci mostra due Samsung Galaxy S8 con le tonalità più classiche: una nera, e l’altra di una delicata sfumatura argentata.