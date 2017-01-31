Latita ancora Nougat su Samsung Galaxy S7

Siamo ormai giunti nell’ultimo giorno di gennaio. Domani avrà inizio il mese di febbraio, che ci avvicinerà di un passo di più, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del colosso asiatico. Tuttavia, in questo momento, vogliamo concentrare la nostra attenzione soprattutto su quello che, attualmente, è ancora il miglior dispositivo commercializzato dal gigante coreano, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Già, perché, se da un lato il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, nel corso degli ultimi giorni è tornato sulla cresta dell’onda in virtù dell’approdo ufficiale di Android Nougat, dall’altro, nel Belpaese, questo sistema operativo risulta essere ancora un miraggio. Si era detto che il mese di gennaio sarebbe stato quello buono, e in effetti la situazione si è sbloccata in numerosi paesi europei: eppure, come abbiamo sfortunatamente avuto modo di constatare da noi, in Italia ancora non abbiamo visto nulla. Insomma, né i Samsung Galaxy S7 no brand, né quelli serigrafati dai vari Vodafone, TIM e Wind hanno ancora avuto la fortuna di fregiarsi del nuovissimo sistema operativo di Android Nougat. Francamente non siamo in grado di spiegare un simile ritardo, e l’unica cosa che possiamo fare, ahinoi, è incrociare le dita. Ad ogni modo, visto che la roll out è partita da diversi giorni, e che siamo praticamente ormai arrivati a febbraio, non dovrebbe mancare poi troppo tempo. Non possiamo far altro che invitarvi alla pazienza, insomma. Non appena avremo delle novità in merito, comunque, non esiteremo a fornirvele.