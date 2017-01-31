Samsung Galaxy S8, le ultime sulle batterie

Il mese di gennaio si accinge ormai a salutarci definitivamente, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, lo fa con una notizia particolarmente interessante e ben accetta. Nello specifico, a far parlare di sé è il Samsung Galaxy S8, ormai sempre più vicino alla propria presentazione ufficiale. Il Samsung Galaxy S8, ormai, giorno dopo giorno non fa che aumentare le aspettative riposte dagli esperti e dagli appassionati. Tante sono le indiscrezioni che lo riguardano, e l’ultima, in ordine di tempo, ci proviene direttamente dalla batteria. Già, perché contrariamente a quelli che erano i rumors diffusi negli scorsi giorni, sembra che “l’anima” dell’apparecchio sarà eccezionale, o comunque migliore di quanto si potesse credere. La batteria del Samsung Galaxy S8 basilare, infatti, molto probabilmente sarà da 3250 mAh. Ben 250 mAh in più, insomma, rispetto al Samsung Galaxy S7 Flat, che invece vantava una comunque pur buona batteria da 3000 mAh. Ancora meglio per quanto concerne il nuovo modello Plus, che dovrebbe avere una batteria da addirittura 3750 mAh: il Samsung Galaxy S7 Edge, per inciso, si fermò sulla soglia dei 3600 mAh. A rivelare queste informazioni sulle batterie ci ha pensato ancora una volta SamMobile, una fonte quindi più che autorevole e che possiamo considerare perfettamente plausibile.