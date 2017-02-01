Samsung Galaxy S7, arriva Nougat in Italia?
E salutiamo dunque il mese di febbraio, che è ufficialmente iniziato in questo freddo mercoledì mattina. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, e nello specifico ci riferiamo alla divisione italiana, è il mese in cui, si spera, il sistema operativo di Android Nougat sbarcherà ufficialmente nei device prodotti dal colosso asiatico. E il primo ad abbracciarlo, chiaramente, sarà il Samsung Galaxy S7. Nel corso delle ultime settimane, in effetti, gli utenti italiani hanno lamentato una certa trascuratezza, dal momento che i Samsung Galaxy S7 nostrani non hanno ancora ricevuto la tanto agognata notifica per l’aggiornamento ad Android Nougat. Il settimo sistema operativo di Android latita ancora, ma a quanto pare ancora per poco. La divisione di Samsung del Belpaese, infatti, ha dichiarato che la roll out sarebbe ormai pronta a partire. Stando a quanto sostenuto dagli operatori italiani di Samsung, infatti, l’update a Nougat è già partita da qualche ora, e a scaglioni, in modo da non intasare i server. I primi device a riceverlo saranno quelli no brand, mentre in seguito toccherà a quelli serigrafati. Insomma: se possedete un Samsung Galaxy S7 (o la variante Edge, chiaramente), ormai dovrebbe essere davvero solo questione di pochi giorni. La nostra speranza è che entro la fine di questa settimana, finalmente, ci saremo.
