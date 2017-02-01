Nougat su Samsung Galaxy S7, le ultime

Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, le notizie più attese delle ultimissime ore riguardano senza ombra di dubbio l’arrivo del tanto agognato sistema operativo di Android Nougat su Samsung Galaxy S7. Ne stiamo parlando in lungo e in largo da ormai diverso tempo, e soltanto nel pomeriggio di ieri, con grande ritardo, la situazione pare finalmente essersi sbloccata. Come vi avevamo anche anticipato, infatti, sembra che finalmente sia partita la prima roll out per rendere disponibile l’aggiornamento di Android Nougat su Samsung Galaxy S7. Sfortunatamente, come riportano anche altre fonti e come, d’altronde, conferma la stessa divisione italiana di Samsung, pare che gli update verranno rilasciati a scaglioni, in modo da non intasare eccessivamente i server. Cosa significa questo, e in che modo si rifletterà sulle tempistiche effettive? Al momento, la divisione nostrana del colosso asiatico si mantiene piuttosto abbottonata, e non fornisce delle indicazioni molto precise. In un primissimo istante, ad avere la precedenza saranno i Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge no brand: saranno loro i primi ad abbracciare Nougat, e se ne possedete uno non serigrafato, magari, sarete già tra i fortunati eletti. In seconda battuta, sempre gli operatori del Belpaese, riferiscono che, entro questo mese di febbraio, saranno diversi i rilasci per Nougat sui vari Samsung Galaxy S7, inclusi quelli con vari brand (Vodafone, Wind, TIM e via dicendo). Il che significa che, se da un lato finalmente ormai ci siamo, dall’altro le attese potrebbero anche dilungarsi un po’ più del previsto. Si pensi agli apparecchi serigrafati TIM ad esempio, che in genere non rappresentano una corsia preferenziale per queste tipologie di aggiornamenti e di update. Insomma, il mese di febbraio è iniziato solo oggi, e sarà decisivo per la diffusione del sistema operativo di Android Nogat sui maggiori top di gamma dell’azienda coreana. E, sfortunatamente, sembra che alcuni dovranno attendere un po’ più del previsto.