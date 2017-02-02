Samsung Galaxy S6 come S7 grazie a Nougat

Il nuovo mese è iniziato soltanto da ieri, eppure, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe rivelarsi a dir poco fondamentale. Difatti, finalmente, come vi abbiamo detto e ribadito più di una volta, è partita la tanto attesa roll out dell’aggiornamento di Android Nougat, che verrà a breve reso disponibile per i maggiori device targati Samsung. I primissimi della lista, in questo senso, saranno naturalmente il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, mentre subito dietro dovrebbero esserci il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. E proprio il Samsung Galaxy S6, nel corso di queste ultime ore, è riuscito a ritagliarsi degli spazi piuttosto importanti in merito a tali notizie. Il motivo non potrà che rendere felici tutti i possessori di questo smartphone (o della variante Edge, chiaramente): pare, infatti, che con l’update di Android Nougat, il Samsung Galaxy S6 riceverà praticamente le stesse funzioni del Samsung Galaxy S7. Nulla, insomma, dovrebbe rimanere fuori, o comunque appannaggio del solo top di gamma del 2016: anche il dispositivo uscito nel 2015 potrà fregiarsi delle medesime features. Un motivo in più, insomma, per attendere in maniera spasmodica che il rilascio di Android Nougat venga eseguito su tutti i device Samsung capaci di supportarlo.