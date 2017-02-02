Samsung Galaxy S8 con RAM da 4 GB in Italia?

E torniamo dunque a concentrare le nostre attenzioni, ancora una volta, sul Samsung Galaxy S8. Il prossimo smartphone di top gamma prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung è forse uno dei device più attesi non soltanto di questo 2017, ma addirittura di questi ultimi anni. I motivi sono praticamente ovvi e noti a tutti: dopo il tracollo del Samsung Galaxy Note 7, ci si attendeva una pronta risposta “sul campo” da parte della compagnia asiatica, risposta materializzatasi appunto col nuovo apparecchio dalle elevate prestazioni. A conferma del fatto, tuttavia, che non tutto è oro quel che luccica, in questo inizio di febbraio abbiamo una notizia non propriamente entusiasmante, relativamente a questo dispositivo. Il motivo risiede in alcune delle caratteristiche del Samsung Galaxy S8. La RAM, nello specifico. Già da qualche tempo, infatti, i maggiori esperti e addetti ai lavori avevano predetto che il nuovo top di gamma avrebbe montato una RAM da ben 6 GB, se non addirittura da 8 GB. La realtà, tuttavia, ci pone dinanzi ad un quadro ben differente. Sembra, infatti, che il nuovo Samsung Galaxy S8 uscirà sì in diverse varianti, ma che quella più comune non supererà i 4 GB. Una capacità dunque analoga a quella del Samsung Galaxy S7, per un device che sarà distribuito nel continente americano ed in quello europeo. Soltanto sul territorio cinese e su quello coreano, stando alle indiscrezioni da poco pervenuteci, potrà fregiarsi di un modello un po’ più potente e performante, dotato di una RAM con una capacità di 6 GB. Specifichiamo che al momento non si tratta di nulla di ufficiale, ma di semplici rumors che provengono da fonti comunque piuttosto autorevoli. Dal nostro canto, ovviamente, speriamo che la realtà finisca per smentire tale ipotesi, e che anche in Europa (e, di conseguenza, in Italia) potremo presto avere il Samsung Galaxy S8 con RAM da 6 GB. Quando avremo ulteriori informazioni, comunque, non mancheremo di riportarvele.