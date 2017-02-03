Samsung Galaxy S8 sarà al MWC… indirettamente

Iniziamo dunque a salutare in maniera definitiva anche questa settimana, che idealmente ci ha fatto entrare nel mese di febbraio. È un periodo, per diversi motivi, particolarmente interessante per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, il colosso asiatico ha ormai avviato l’aggiornamento per il sistema operativo di Android Nougat per i propri device. Ma, notizia forse ancora più importante, ormai ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma. Il Samsung Galaxy S8 dovrebbe presentarsi con delle caratteristiche e delle peculiarità a dir poco strabilianti, e in questo senso, in effetti, sono parecchie le indiscrezioni e le voci di corridoio relativamente a questo dispositivo. E, con grande sorpresa di tutti, a quanto pare farà anche la propria comparsata al prossimo Mobile World Congress di Barcellona… seppur indirettamente. Se, infatti, come vi abbiamo anticipato già da diverse settimane, la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8 non avverrà al Mobile World Congress (come invece accadeva ogni anno con ogni nuovo top di gamma), esso verrà mostrato in anteprima con un breve video introduttivo. A rivelarlo sono fonti piuttosto autorevoli e vicine al gigante coreano, che sostengono che a Barcellona, il prossimo 26 febbraio, Samsung mostrerà una piccola clip del proprio device, in modo da aumentare anche la suspense e le aspettative.