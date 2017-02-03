Nougat continua a latitare, che sta succedendo?

Anche questa settimana si avvia ormai agli sgoccioli. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, questo è stato un periodo particolarmente intenso e ricco di novità. Anzitutto, ricordiamo che ci avviciniamo sempre di più all’uscita del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma che promette scintille. Ma, soprattutto, sono stati i giorni della diffusione, anche in Italia, del tanto atteso sistema operativo di Android Nougat 7 sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge… o forse no. Già, perché in realtà, benché da più parti la divisione ufficiale italiana di Samsung stia ribadendo che la roll out sia partita anche nel Belpaese, di fatto praticamente nessuno ha ancora avuto la fortuna di ricevere la notifica per l’aggiornamento di Android Nougat sui propri dispositivi. Né i device non brandizzati, né tantomeno quelli serigrafati da Vodafone, TIM o qualche altra compagnia, ha visto anche solo l’ombra del nuovo sistema operativo. Cosa sta succedendo? Quali sono i motivi di questo ritardo? Francamente, dando anche un’occhiata sul web, la confusione regna sovrana. La stessa divisione italiana di Samsung, interrogata in merito, continua a fornire le stesse risposte, che tuttavia paiono non essere supportate dalla realtà dei fatti. E, considerando che ormai questa settimana è già conclusa, tutto verrà rimandato all’inizio della prossima. Nella speranza che, a partire dal prossimo lunedì, finalmente qualcosa possa smuoversi per Nougat.