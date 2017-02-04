Samsung Galaxy S7 regala tablet Galaxy A

E andiamo dunque a concludere anche questa settimana, che, come ben sappiamo, ha portato all’esordio del mese di febbraio. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tencologica sudcoreana Samsung, si tratta di un periodo particolarmente importante. Il colosso asiatico, infatti, sta letteralmente catalizzando su di sé le attenzioni dei maggiori esperti e addetti ai lavori: in primo luogo perché, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S8 si avvicina a passi ormai sempre più spediti. E questo device, inutile ribadirlo, è forse uno dei più attesi di sempre. Ma, soprattutto, finalmente è iniziata la roll out dell’aggiornamento del tanto agognato sistema operativo di Android Nougat 7 sui Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge commercializzati in Europa, benché al momento pare siano pochissimi gli smartphone che effettivamente hanno ricevuto la notifica. Ad ogni modo, il Samsung Galaxy S7 sta tornando ad essere particolarmente chiacchierato, in questi giorni, non soltanto per l’ovvia correlazione con il settimo sistema operativo di Android: come più volte gli è accaduto nel corso della sua fin qui lunga e brillante vita, l’attuale dispositivo di top gamma targato Samsung si ritrova infatti al centro dell’ennesima promozione. Ci stiamo riferendo, infatti, ad una offerta che il gigante coreano ha iniziato a diffondere solo da qualche giorno e che permette, acquistando un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge, di ricevere in regalo anche un altro apparecchio: un tablet, e per la precisione il Samsung Galaxy A. L’iniziativa è valida fino a mercoledì 22 febbraio, e per poterne fruire è necessario acquistare un Samsung Galaxy S7 presso uno dei rivenditori (fisici o online) che aderiscono all’iniziativa. Tra di essi ritroviamo alcune catene di grande successo, come Euronics, Unieuro, Mediaworld, Trony e altri ancora. Fatto ciò, come sempre, bisogna registrare il proprio prodotto sull’account di Samsung People, recandosi negli appositi spazi. Dopodiché, entro 180 giorni, Samsung invierà gratuitamente il Galaxy A.